Название какого транспорта в английском языке является всего лишь маркером падежа в латыни?

Во Франции 19 века был распространён общественный транспорт на лошадиной тяге, который назывался «voiture omnibus», что переводится как «повозка для всех». Со временем первое слово отпало, а обозначение «omnibus» для подобного экипажа было заимствовано и в английский язык. В нём впоследствии оно ещё укоротилось, превратившись в «bus» — этим словом называют и современные автобусы. Однако самостоятельного значения этот слог не имеет, являясь всего лишь стандартным окончанием дательного падежа в латыни, в данном случае добавленным к слову «omnis» — «все».