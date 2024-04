В каком романе автор последовательно отказывается от использования отдельных букв, пока их не остаётся лишь пять?

Действие романа Марка Данна «Элла Минноу Пи» разворачивается на вымышленном острове Ноллоп, где установлен памятник Невину Ноллопу, придумавшему панграмму «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Постепенно буквы вываливаются из этой надписи на памятнике, после чего правительство острова запрещает их употребление. Автор соответственно перестаёт их использовать и в тексте романа, который таким образом становится прогрессирующей липограммой. Когда остаётся лишь пять букв — L, M, N, O и P — герои наконец-то обнаруживают ещё более короткую панграмму «Pack my box with five dozen liquor jugs», и запреты снимаются.