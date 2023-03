Кто стал давать причудливые названия группам животных в английском языке?

Родившаяся в конце 14 века англичанка Джулиана Бернерс увлекалась охотой и не отказалась от этого занятия даже после того, как её вынудили уйти в монастырь. Её сведения об охоте попали в «Книгу Сент-Олбанса», а в числе дополнительных материалов были приведены причудливые названия для групп животных, например, «gaggle of geese» — в буквальном переводе «гоготанье гусей». Подобные коллективные названия, альтернативные стандартным «стадо», «стая» или «косяк», широко распространились в английском языке. Среди них «parliament of owls» («парламент сов»), «murder of crows» («убийство ворон»), «kaleidoskop of batterflies» («калейдоскоп бабочек») и даже «wisdom of wombats» («мудрость вомбатов»).