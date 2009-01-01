Почему при повышении эффективности использования энергоресурсов их потребление часто увеличивается?

Экономист Уильям Стенли Джевонс в 1865 году опубликовал работу о возросшем потреблении угля в Англии после внедрения более эффективного парового двигателя Уатта. Это стало следствием роста спроса на уголь из-за снижения стоимости его использования, ведь теперь с тем же количеством угля можно было произвести больше работы. Позже этот эффект, названный парадоксом Джевонса, выявили в отношении других энергоресурсов, например, нефти. На него часто ссылаются противники программ повышения энергоэффективности, говоря, что наносимый окружающей среде вред только увеличится вследствие их внедрения.