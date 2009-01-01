Почему в одном индейском языке всего за век поменялось большинство слов базисной лексики?

Индейский язык тонкава был подробно исследован в 1829 году, а спустя сто лет Гарри Хойджер обнаружил, что в нём кардинально изменились многие слова базисной лексики: вода, дерево, обозначения частей тела. Причём среди новых слов почти не было заимствований из других языков, а образовались они по схожему принципу: зуб стал, если переводить буквально, «жевалкой», нога — «шагалкой», рука — «трогалкой». Лингвисты сошлись во мнении, что народ тонкава провёл масштабную эвфемизацию языка, а причиной табуирования слов стала их схожесть с именами погибших членов племени. Скорее всего, можно назвать даже конкретную дату — 23 октября 1862 года — когда произошло спровоцировавшее эти изменения событие. Тогда состоявшее из 300—400 человек племя тонкава, находившееся под покровительством конфедератов, было атаковано другими индейцами, союзниками северян, и потеряло примерно половину своей численности.