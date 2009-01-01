В какой части планеты языком межплеменного общения десятков разных народов стал жестовый язык?

Для индейских народов Северной Америки характерно большое языковое разнообразие — лингвисты выделяют здесь несколько десятков языковых семей, зачастую совершенно непохожих друг на друга. Однако ещё до европейской колонизации на обширных территориях современных Канады, США и Мексики сформировался лингва франка для межплеменного общения, в основном во время торговли, причём этот язык является жестовым. В той или иной степени им владели представители 37 разных народов, да и сегодня глухие индейцы часто используют именно этот язык вместо более популярного амслена.