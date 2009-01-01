Каких животных в разных языках называют слюнями, крапивой и лунным отражением?

Во многих языках название медуз отсылает к мифологической горгоне Медузе, однако имеется множество других обозначений. Английское слово «jellyfish» буквально означает «желейная рыба», в эту же группу можно отнести ирландское «smugairle róin» — «слюна тюленя». Шведы и норвежцы называют медуз «manet», что восходит к древнескандинавскому слову с буквальным значением «морская крапива». Если датское «vandmand» означает «водяной мужик», то китайцы, наоборот, используют иероглифы со значением «вода» и «мать, женщина». Японцы помимо китайского варианта имеют в арсенале более поэтичное название, которое переводится как «морское отражение луны».