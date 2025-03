Какой приписываемый Гитлеру физический недостаток воспели британские солдаты?

Со времени прихода Гитлера к власти циркулировали слухи, что он страдает монорхизмом, то есть у него отсутствует одно яичко. Британские солдаты, сражающиеся на полях Второй Мировой войны, сочинили текст на мелодию «Марш полковника Боги», который гласил: «Hitler has only got one ball». Далее в этой песне говорилось о том, что Геринг и Гиммлер имеют по два яичка, но очень мелких, а Геббельс вообще их лишён.