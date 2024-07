Какие два независимые друг от друга комикса появились в один и тот же день и с одинаковыми названиями?

12 марта 1951 года в британском журнале вышел первый выпуск комикса «Dennis the Menace». Совершенно независимо от него в тот же день был напечатан первый выпуск одноимённого комикса в США. Героями обоих произведений были мальчишки-хулиганы по имени Деннис, а названия, судя по всему, были взяты из песни «Dennis the Menace from Venice». Во избежание путаницы издатели договорились, что американский комикс в Великобритании будет выходить под именем просто «Dennis», а британский за пределами страны — под именем «Dennis and Gnasher».