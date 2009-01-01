Какой хлеб просили в оригинальном тексте молитвы «Отче наш»?

В оригинальном тексте евангельской молитвы «Отче наш» перед словом «хлеб» употреблено греческое слово «epiousion», которое не встречается нигде больше, из-за чего невозможно достоверно судить о его изначальном смысле. На латынь его традиционно переводили двумя разными путями: «quotidianum», то есть каждодневный, и более мистическое «supersubstantial», то есть сверхсущественный, с отсылкой к Телу Христову, которое верующие получают во время причастия. Первое значение отражено в большинстве английских переводов Библии — «daily». Есть и другие версии перевода, среди которых значение «необходимый для физического существования» — к этому типу относится церковнославянское слово «насущный».