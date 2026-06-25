Почему китайцы забывают, как писать знакомые иероглифы?

С распространением компьютеров и смартфонов в материковом Китае главным способом ввода иероглифов стал фонетический ввод на основе пиньиня: человек набирает латиницей звучание слова или слога, а программа предлагает подходящие варианты. С этим связывают распространение иероглифической амнезии: люди могут узнавать и читать знакомые иероглифы, но забывают, как написать их от руки. Письмо требует помнить не только звучание, но и форму, радикалы и порядок черт, а без регулярной практики этот навык слабеет. Согласно опросу китайских СМИ 2010 года, трудности с ручным письмом признали более 80% респондентов. Похожее явление описывают и у японцев при написании кандзи.