Почему японцы заменили «китайскую руку» «пустой рукой»?

Слово «карате» в японском записывается двумя иероглифами 空手 со значениями «пустая» и «рука». Однако изначально для слогов «кара» использовался другой иероглиф 唐, означающий империю Тан и в широком смысле Китай. Дело в том, что окинавский мастер Сакугава создал искусство карате на основе техник, изученных в Шаолиньском монастыре в Китае. А предпосылкой к изменению написания стали обострившиеся в конце 19 века — начале 20 веков отношения между двумя государствами.