В каком языке существует множество обозначений чашки кофе исходя из обстоятельств употребления?

Кофе играет важную роль в повседневной жизни сербов, которые используют разные слова, чтобы точнее охарактеризовать контекст употребления этого напитка. Например, первую утреннюю чашку для скорейшего избавления от сонливости они называют раздремушей. После обеда выпивается поручка («ручак» в переводе с сербского — обед), а женские беседы сопровождаются трачушей («трач» — сплетня). Для некоторых слов используются заимствования из турецкого: так, кофе вместе с сигаретой или трубкой зовётся чибукушей (от слова «чубук»).