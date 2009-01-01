В каком языке нужно употреблять разные суффиксы для счёта людей, рыб, деревьев, книг или маленьких лодок?

В японском языке сформировалась сложная и запутанная система счётных суффиксов — служебных слов, которые необходимо добавлять после существительных, если приводится их количество. Имеются отдельные суффиксы для таких категорий, как часы, года, большие предметы, маленькие лодки, рыбы, книги, сумки и многих других. Для категории людей есть два суффикса — «нин» и более вежливый «мэй». Некоторые суффиксы подходят совершенно разным понятиям: например, «хай» используется как для счёта чашечек сакэ или чая, так и для счёта осьминогов. А суффикс «хон» употребляется как в отношении длинных цилиндрических предметов типа деревьев, ручек или зонтов, так и в отношении кинофильмов или даже схваток в единоборствах.