Что является причиной формирования дырок в сыре?

Дырки в сыре формируются благодаря активности пропионовокислых бактерий, сбраживающих молочную кислоту и вырабатывающих углекислый газ, которому некуда выйти — такое объяснение, данное в 1917 году Уильямом Кларком, господствовало долгое время. Почти век спустя швейцарские учёные усомнились в этом выводе и выдвинули гипотезу о связи дырок с микроскопическими частицами сена. Перед их исследованием было замечено, что число и размер полостей в швейцарских сырах год от года снижаются, а также было известно о постоянном росте автоматических систем доения и уходе от ручного процесса. В ходе экспериментов учёные показали, что подмешивание разного количества пылинок напрямую влияет на характер дырок. Нужно отметить, что частички сена можно назвать только причиной формирования полостей, а конкретный механизм остаётся под вопросом.