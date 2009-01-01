Производители чего спорили в американском суде об использовании темы Скандинавии в маркетинге?

В 1980 году на американский рынок мороженого вышла компания Frusen Glädjé. Её название в маркетинговых целях было выбрано для ассоциации у потребителей со Швецией, то есть с премиальным качеством, и переводилось со шведского как «замороженное счастье». Вскоре крупный производитель мороженого Häagen-Dazs подал в суд на Frusen Glädjé, требуя прекратить использование скандинавской маркетинговой темы. Иск был отклонён, поскольку сама Häagen-Dazs аналогичным образом обращалась в названии и рекламе к теме Дании, хотя никакой связи с этой страной не имела.