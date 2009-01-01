Зачем издательство DC судилось с производителем спортивной обуви?

В 2005 году издательство DC Comics обновило логотип, который стал состоять из букв D и C и одной звезды. Вскоре компания подала судебный иск против производителя спортивной обуви DC Shoes, эмблема которого содержала те же элементы, но в другом расположении. В ходе разбирательства юристы DC Shoes доказали, что логотип DC Comics не был зарегистрирован надлежащим образом, и подали встречный иск. Он был удовлетворён, а издательство выплачивало производителю большие суммы до очередной смены фирменного стиля.