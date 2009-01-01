Кто и когда в составе военного флота имел баржи по производству мороженого?

В состав американского флота, воевавшего на тихоокеанском театре Второй Мировой войны, входили три железобетонные баржи, главной задачей которых было производство мороженого. Военное руководство посчитало, что не стоит жалеть средства на укрепление морали военнослужащих таким простым способом, как порция мороженого в жаркий день на чужбине. Команда баржи за шестичасовую смену могла производить 1900 литров продукта, а холодильники могли хранить ещё в четыре раза больше.