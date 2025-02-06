При каких температуре и времени приготовления создаются оптимальные условия варки яиц?

Итальянские физики рассчитали условия варки яиц, при которых белок получается оптимальной твёрдости, а желток не теряет кремообразную структуру, и обе части обладают наилучшим вкусом, сохраняя при этом максимум полезных веществ. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 °C, но не постепенно, а скачками. Единственный минус их метода — в продолжительности варки, составляющей 32 минуты.