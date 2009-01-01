Какой салат в разных частях мира известен как русский, французский, итальянский или македонский?

Оливье известен во всём мире под множеством разных названий, многие из которых отсылают к другим странам. В Испании, Италии, других средиземноморских государствах, а также в Латинской Америке оливье знают как русский салат. В Австрии, Германии и скандинавских странах его называют итальянским, в Венгрии и некоторых балканских государствах — французским, а во Франции — македонским салатом.