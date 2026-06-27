Из каких насекомых варили суп в Германии и Франции?

Блюда из насекомых входят в традиционную кулинарию многих регионов мира, но в Европе встречались редко. Одним из таких исключений был суп из майских жуков. В Германии эту традицию прослеживают со Средних веков, а в 1840-е годы рецепт снова привлёк внимание и упоминался также в некоторых районах Франции и Австрии. Для приготовления у жуков удаляли ноги, крылья и головы, после чего обжаривали, варили в бульоне, а затем либо процеживали, либо перетирали в пюре; иногда использовали и личинок. Выбор для супа именно этих насекомых был связан с тем, что они причиняли большой вред сельскому хозяйству, а до появления пестицидов основным методом борьбы с ними был простой ручной сбор.