Какой национальный хлеб был придуман специально для конкуренции с французским багетом?

Если традиция печь французские багеты восходит ещё к 18 веку, то итальянская чиабатта — относительно новое изобретение. В 1982 году пекарь из города Адрия решил придумать рецепт хлеба как раз из-за того, что багеты стали слишком распространены и в Италии. За сравнительно короткий срок чиабатта стала известной по всему миру и вошла в число кулинарных символов страны.