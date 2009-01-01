В названиях какого застольного обычая часто используются жители других стран?

Английская идиома «going Dutch» («поступать по-нидерландски») характеризует ситуацию, когда каждый участник застолья оплачивает собственные расходы в противоположность тому, если за всех платит один. Хотя в английском это выражение нейтрально, в некоторых других языках похожие фразы имеют скорее негативный оттенок. Египтяне скажут о таком обычае «английский стиль», в латиноамериканских странах и Таиланде — «американский стиль», имея в виду США, а в Турции — «немецкий стиль».