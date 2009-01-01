Что побудило японцев начать есть суши с сырым лососем?

В Японии не было принято есть лосося в сыром виде из-за наличия паразитов. В 1970-х норвежцы научились выращивать эту рыбу на фермах без паразитов и большей жирности, чем в природе. Высокие темпы производства потребовали от норвежских компаний налаживания экспорта, в том числе и в Японию. Хотя суши с сырым лососем появились на западе, японцы не спешили повторять этот рецепт. В 1980-х была проведена маркетинговая кампания, которая успешно внедрила эту разновидность в меню японских ресторанов и позволила ещё больше увеличить поставки из Норвегии.