Каким образом чавканье и хлюпанье меняет вкусовое восприятие пищи?

Если в западной культуре чавкать за столом считается неприличным, то в Китае и других азиатских странах чавканье и другие звуки при еде, наоборот, расцениваются как комплимент повару. Учёные провели исследование, в ходе которого участники ели суп как небольшими глотками, так и всасывая жидкость с хлюпаньем, и оказалось, что во втором случае та же самая пища показалась едокам вкуснее. Возможной причиной такого результата называют большую эмоциональную насыщенность процесса за счёт задействования чувства слуха. Другая гипотеза заключается в повышенном воздействии на пищу кислорода в процессе всасывания, а ещё одна — в том, что такой способ позволяет поглощать более горячую еду, и этот фактор тоже может влиять на восприятие вкуса.