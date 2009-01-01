В ресторанах какой страны сеть Pizza Hut вынуждена была убрать бесплатные салатные стойки?

Некоторые рестораны Pizza Hut предлагают посетителям в ожидании пиццы сделать себе салат из овощей и фруктов в любом сочетании. В китайских отделениях сети доступ к салатной стойке изначально ограничили только одним подходом с одной тарелкой. Однако в 2009 году эти стойки в Китае вообще решили убрать из-за вирусной тенденции сооружения «салатных башен», когда клиенты стремились унести на тарелке как можно больше продуктов, скрепляя их слои соусами.