Каким образом название студии Миядзаки связано с исламской традицией?

Слово «кибла», изначально означающее направление на Каабу, в диалектах арабского нередко используется для обозначения соответствующей стороны света. Клан Шукрия из Судана именует так восток, клан Шаммар из Саудовской Аравии — запад, а йеменские арабы — север. Но чаще всего кибла служит названием юга, причём даже в тех местах, которые расположены совершенно не к северу от Мекки — например, в Марокко или Кувейте. Ливийское обозначение юго-восточного ветра «ghibli», тоже восходящее к кибле, сначала дало название итальянскому самолёту, а затем — анимационной студии увлекавшегося авиацией Хаяо Миядзаки.