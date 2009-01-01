Каким образом слово «фокус» связано с Телом Христовым?

Выражение «фокус-покус» на первый взгляд кажется типичным проявлением редупликации — принципа построения похожих выражений типа «супер-пупер» или «танцы-шманцы». Однако именно в форме «гокус-покус» оно появилось в русском языке из немецкого «Hocus Pocus», а впоследствии произошли замена первой буквы и усечение до «фокус». В свою очередь, немецкое выражение возникло из речи странствующих комедиантов, которые коверкали литургическую латинскую фразу «Hoc est corpus meum», что означает «Сие есть тело Мое».