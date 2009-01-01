В какой стране употребляют в пищу выпеченное на солнце «печенье из грязи»?

В гаитянских трущобах существует индустрия по изготовлению «печенья из грязи». Из глины убирают камни и смешивают её с дешёвым кондитерским жиром, добавляя соль или сахар, после чего формируют лепёшки и выпекают на солнце. В процессе употребления печеньки сразу же осушают рот, а земляное послевкусие длится часами. Такую «еду» часто дают детям, чтобы справиться с голодом, а также как пищевую добавку беременным женщинам, хотя врачи совершенно не признают её ценность.