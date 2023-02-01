Существует ли связь между диетой беременной женщины и пищевыми предпочтениями ребёнка?

В ряде независимых друг от друга исследований выявлена корреляция между тем, что ест женщина во время беременности или уже после родов во время грудного вскармливания, и пищевыми пристрастиями младенца. В частности, если диета мамы регулярно включает в себя большое количество овощей и фруктов, то и младенец с большей вероятностью предпочтёт такой рацион пище, считающейся нездоровой. Однако наблюдений, прослеживающих такую связь до подросткового возраста ребёнка и дальше, нет. Зато замечена обратная зависимость: подростки более склонны к набору лишнего веса, если мама во время беременности употребляла много полуфабрикатов и подслащённых напитков.