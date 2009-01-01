Зачем в одном пакистанском святилище детям искусственно деформируют череп?

В пакистанском городе Гуджрат расположено святилище в честь суфия Шаха Дола, в которое едут молиться издалека, так как считается, что это помогает бездетным женщинам забеременеть. По старой традиции, цена такого излечения очень высока: супруги должны были отдать первого ребёнка на воспитание в святилище, но могли оставить следующих детей себе. Таким первенцам, прозванным местными жителями «крысами Шаха Дола», деформировали череп, вызывая искусственную микроцефалию, и отправляли на улицу просить подаяние. Есть свидетельства, что этот ритуал практикуется и по сей день.