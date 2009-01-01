Как внешние условия могут влиять на соотношение полов среди новорождённых у людей?

Согласно гипотезе Триверса-Уилларда, при неблагоприятных внешних условиях у большинства млекопитающих, включая человека, доля новорождённых девочек растёт, тогда как в благополучные периоды соотношение смещается в пользу мальчиков. Механизм явления до конца не ясен: предполагают, что при дефиците энергии в женском организме эмбрионы женского пола в силу каких-то причин имеют больше шансов закрепиться в матке и выжить в течение срока беременности. Проверить это напрямую сложно, ведь сама постановка эксперимента для сбора данных не выдержит морального ценза. Существует, однако, косвенное её подтверждение в результате статистического анализа демографии во время Великого китайского голода 1959—1961 годов и в течение нескольких лет после его завершения. Уже в первый год доля мальчиков относительно докризисного показателя 52,1% стала снижаться и достигла минимума в 51% к 1963 году, а ещё через два года почти вернулась к исходному уровню.