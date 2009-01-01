Музей фактов

Из чего делают запеканку, которую можно пить?

Из чего делают запеканку, которую можно пить?

В некоторых произведениях русской литературы слово «запеканка» встречается в странном на первый взгляд контексте. Например, в неоконченной повести «Страшный кабан» Гоголя: «У меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта». Дело в том, что помимо блюда такое название носит настойка на водке с пряностями, выдержанная в горячей печи.

Источник: Википедия / Запеканка (напиток), Н. В. Гоголь. Отрывки

алкоголь водка Гоголь кулинария литература напитки пряности Россия

А также: