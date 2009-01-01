Какое секретное значение вложил в название вина «René Pogel» его создатель?

Австралийский винодел Вольфганг Бласс однажды вывел на рынок новую марку игристого под названием «René Pogel». Когда у него стали интересоваться, кто такой Рене Погель, Бласс ответил, что это просто записанная наоборот фраза «leg opener» — «раздвигатель ног». Впоследствии под влиянием общественного возмущения вино всё-тако убрали из продажи.