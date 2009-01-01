Музей фактов

Какое влияние грамматические категории слов могут оказывать на восприятие объектов?

Какое влияние грамматические категории слов могут оказывать на восприятие объектов?

Восприятие объектов окружающего мира может зависеть от грамматических категорий описывающих эти объекты слов. В одном эксперименте испаноязычным и немецкоязычным участникам предлагалось характеризовать прилагательными из списка различные слова, подобранные так, что испанское слово мужского рода переводится на немецкий словом женского рода и наоборот. Сам эксперимент проводился на английском, а предмет исследований испытуемым не разглашался, и в итоге они подбирали более «мужественные» или «женственные» эпитеты соответственно роду слова. Так, немцы охарактеризовали ключ («der Schlüssel») как тяжёлый, твёрдый полезный, а испанцы назвали ключ («llave») небольшим, золотым и красивым. И наоборот, мост («die Brücke») для немцев — элегантный, хрупкий, мирный, в то время как для испанцев мост («puente») — большой, крепкий и опасный.

Источник: Lera Boroditsky, Lauren A. Schmidt and Webb Phillips. Sex, Syntax and Semantics.

испанский язык ключи лингвистика мосты немецкий язык слова эксперименты языки

А также: