Какое влияние грамматические категории слов могут оказывать на восприятие объектов?

Восприятие объектов окружающего мира может зависеть от грамматических категорий описывающих эти объекты слов. В одном эксперименте испаноязычным и немецкоязычным участникам предлагалось характеризовать прилагательными из списка различные слова, подобранные так, что испанское слово мужского рода переводится на немецкий словом женского рода и наоборот. Сам эксперимент проводился на английском, а предмет исследований испытуемым не разглашался, и в итоге они подбирали более «мужественные» или «женственные» эпитеты соответственно роду слова. Так, немцы охарактеризовали ключ («der Schlüssel») как тяжёлый, твёрдый полезный, а испанцы назвали ключ («llave») небольшим, золотым и красивым. И наоборот, мост («die Brücke») для немцев — элегантный, хрупкий, мирный, в то время как для испанцев мост («puente») — большой, крепкий и опасный.