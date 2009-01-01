Из какого языка в русский было заимствовано слово «респект»?

Слово «респект» в значении «уважение» кажется одним из недавних заимствований из английского языка, однако история его употребления в русском языке восходит ещё к 18 веку. Причём его произносили и как «респект», и как «решпект», что позволяет предположить изначальное заимствование из немецкого. Хотя производное прилагательное «респектабельный» твёрдо закрепилось в речи, сам «респект» постепенно вышел из обихода, но в эпоху интернета появился снова.