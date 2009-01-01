Чем хайку отличается от других японских стихов такого же размера?

Японские стихи в жанре хайку содержат 17 слогов, однако в оригинале записываются в один столбец. Возникновение разделения хайку на три строки в переводах в соотношении 5—7—5 обязано так называемому режущему слову, которое находится либо на пятом, либо на двенадцатом слоге, хотя некоторые переводчики предпочитают писать всё в одну строку. Не все стихи с такой формой можно назвать хайку: например, жанр сэнрю тоже подразумевает размер 5—7—5, однако носит юмористический характер и не содержит традиционного для хайку указания на какое-либо время года.