Можно ли сказать, что грибы являются для человека бесполезной пищей?

Нередко можно услышать ошибочное утверждение о том, что человек практически не переваривает грибы, и поэтому они являются бесполезной пищей. В свежих грибах примерно 90% массы приходится на воду, ещё 3—7% на углеводы, остальное на белки, жиры и другие вещества. Большая часть углеводов в грибах — это структурные полисахариды, которые действительно не перевариваются, однако могут выполнять функции клетчатки, то есть способствовать здоровому пищеварению. Грибы также содержат немало витаминов и необходимых организму микроэлементов. Нельзя назвать их бесполезными и в плане энергетической ценности: калорийность грибов небольшая, но превосходит, например, калорийность огурцов.