Испытывают ли мыши особое влечение к сыру?

Утверждение, что мыши обожают сыр, сильно преувеличено популярной культурой, ведь в ходе эволюции они не питались ничем похожим. Если дать мыши выбор, она предпочтёт сыру что-нибудь сладкое или, например, зерно. Корни заблуждения, возможно, уходят ещё в Средние века, когда холодильников не было и головы сыра хранились в обычных помещениях. Если исчезновение нескольких зёрен не всегда можно было заметить, то следы зубов на сыре выделялись отчётливо.