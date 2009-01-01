Музей фактов

Какая организованная преступная группа получила название от трёх игральных карт?

Какая организованная преступная группа получила название от трёх игральных карт?

Корни мафии якудза растут из группировок бакуто, промышлявших азартными карточными играми. В одной из них под названием ойтё-кабу комбинация из восьмёрки, девятки и тройки, в сумме дававшая 20 очков, считалась одной из самых неудачных. Согласно принятым в ойтё-кабу обозначениям цифр, комбинация читалась как «я-ку-дза», и это слово стало синонимом бесполезной вещи или бесполезного человека. Позже оно закрепилось и за бакуто в целом, ведь члены этих кланов имели репутацию изгоев и неудачников.

Источник: Википедия / Якудза

карты мафия слова якудза япония

А также: