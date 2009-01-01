Какая организованная преступная группа получила название от трёх игральных карт?

Корни мафии якудза растут из группировок бакуто, промышлявших азартными карточными играми. В одной из них под названием ойтё-кабу комбинация из восьмёрки, девятки и тройки, в сумме дававшая 20 очков, считалась одной из самых неудачных. Согласно принятым в ойтё-кабу обозначениям цифр, комбинация читалась как «я-ку-дза», и это слово стало синонимом бесполезной вещи или бесполезного человека. Позже оно закрепилось и за бакуто в целом, ведь члены этих кланов имели репутацию изгоев и неудачников.