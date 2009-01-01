Откуда произошло слово «полундра»?

Когда матрос забирался на мачту парусного корабля и производил работы, он мог случайно уронить какой-нибудь предмет. В этот момент он был обязан громко предупредить находящихся на палубе коллег, чтобы те успели отбежать в сторону. Нидерландские моряки в таком случае кричали: «Vаn оndеrеn!», что значит «снизу». На русском флоте этот возглас трансформировался в слово «полундра», а сейчас употребляется в качестве предупреждения об опасности не только на кораблях. По другой версии, источником слова является английский фразеологизм «fall under».