Почему деликатес северных народов нельзя есть неподготовленным людям?

У чукчей, ненцев, эскимосов и некоторых других северных народов популярно ферментированное под прессом мясо копальхен. Для его приготовления тушу животного погружают в воду на несколько месяцев: оленя в болото, присыпав торфом, а моржа, тюленя или кита — в море на линии прибоя, присыпав гравием. Извлечённое мясо, несмотря на отталкивающий запах, считается деликатесом. Однако есть его могут только те, кто привык к копальхену с детства, иначе высока вероятность отравления вплоть до летального исхода от трупного яда или ботулина.