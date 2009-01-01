Каковы симптомы у больных нобелевской болезнью?

Нобелевские лауреаты получают много внимания прессы и часто высказываются по большому кругу вопросов, не связанных с их специализацией. Феномен того, что такие их речи и публикации могут не иметь под собой научных оснований, называют нобелевской болезнью. Самым ярким примером «больного» считают Лайнуса Полинга, лауреата премий по химии и мира, ставшего ярым пропонентом употребления витамина C для защиты от болезней в дозах, превышающих рекомендуемую норму потребления более чем в сто раз. Никакого подтверждения в ходе экспериментов его теория не получила. Среди сторонников гомеопатии и концепции памяти воды сразу два нобелиата — физик Брайан Дэвид Джозефсон и вирусолог Люк Монтанье.