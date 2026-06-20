Почему Менделеев остался без Нобелевской премии по химии?

В 1906 году Нобелевский комитет по химии рекомендовал присудить премию Дмитрию Менделееву за открытие периодической системы. Однако на итоговом заседании шведской академии наук член комитета Питер Класон неожиданно предложил другую кандидатуру — Анри Муассана, известного выделением фтора и созданием электрической печи. Его поддержал лауреат Нобелевской премии 1903 года Сванте Аррениус, который не входил в комитет, но имел большое влияние в Академии. Он заявил, что с момента формулировки периодического закона прошло уже слишком много времени; также существует версия, что Аррениус был настроен против Менделеева за критику теории электролитической диссоциации. После того как Муассан победил с перевесом в один голос, Менделеева снова номинировали, но в феврале следующего года он умер.