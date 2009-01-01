Кто является единственным посмертным обладателем Нобелевской премии?

Согласно положению о присуждении Нобелевской премии, награда не может вручаться посмертно. Если же обладатель умирает после объявления, но до церемонии награждения, премия за ним сохраняется. Единственное нарушение правила зафиксировано в 2011 году: премию по физиологии и медицине присудили Ральфу Стайнману, который был уже три дня как мёртв, но комитет не знал об этом.