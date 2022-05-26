Следует ли воздерживаться от запивания пищи?

Некоторые диетологи утверждают, что нельзя запивать еду, ведь это плохо сказывается на пищеварении. В качестве аргумента приводят утверждение о том, что вода разбавляет желудочный сок, снижая кислотность, или о том, что излишняя жидкость способствует выведению ещё не переваренной пищи из желудка. Однако ни одного исследования в подтверждение этих гипотез не проведено, зато проведены и опубликованы опровергающие их эксперименты. Вред от запивания пищи холодными напитками также ничем не обоснован. Специалисты не рекомендуют лишь пить непосредственно во время пережёвывания, чтобы пища могла хорошо пропитаться слюной.