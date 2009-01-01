Для избавления от какого недуга успешно применяют Кока-колу?

Газированную воду обычно называют вредной для здоровья, рекомендуя ограничивать её потребление. Однако в научной медицинской литературе описано и лечебное применение Кока-колы и других видов газировки: они эффективно растворяют фитобезоары — инородные тела в желудке из спрессованных волокон растений. Напиток пациенту обычно вводят через трубку, а растворение безоаров происходит за счёт суммарного воздействия гидрокарбоната натрия и пузырьков углекислого газа.