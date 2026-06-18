Какие черты характера можно предположить у человека по соотношению длин пальцев?

Соотношение длин указательного и безымянного пальцев называют пальцевым индексом: если указательный палец короче, индекс меньше единицы, если длиннее — больше. По распространённой гипотезе, на эти размеры влияет соотношение эстрогенов и андрогенов во время внутриутробного развития, поэтому у мужчин в среднем пальцевый индекс ниже, чем у женщин. В многочисленных исследованиях низкий пальцевый индекс статистически связывали с особенностями здоровья, поведения и способностей: например, с большей долей гомосексуальных женщин, но меньшей долей гомосексуальных мужчин, лучшими результатами в спорте и биржевой торговле, агрессивностью, склонностью к лидерству и повышенным риском алкогольной зависимости. Однако такие связи не позволяют уверенно судить об отдельном человеке.