Существует ли универсальный показатель температуры тела здорового человека?

Хотя многие считают температурой тела здорового человека 36,6 °C, в медицине на этот счёт стандарта не существует. Результаты исследований на больших выборках внешне здоровых людей в разных странах называют средним значением показатели от 36,6 до 37 °C, при этом разброс значений достигает более одного градуса в ту и другую сторону. На температуру тела могут влиять многие показатели: с возрастом она снижается, а у женщин в среднем чуть выше, чем у мужчин. Нужно учитывать способ измерения: ректальный даёт самый высокий результат, оральный ниже, в подмышечной впадине — ещё ниже. Ещё температура повышается или понижается, если незадолго до измерения пить холодные или горячие напитки, курить и получать физическую нагрузку.