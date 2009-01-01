Какая метафора из тюркских языков в английском является случайным совпадением?

В тюркских языках Полярная звезда осмысляется как кол, вокруг которого пасётся созвездие в виде животного. Нередко подобную аналогию проводят и между английскими терминами «Pole Star» и «pole» в значении «столб, шест», однако их происхождение разнится: в первом случае из древнегреческого, во втором — из прагерманского. Подобное совпадение обыграл Алан Милн, когда по найденной Винни-Пухом деревянной жерди Кристофер Робин понял, что они достигли Северного полюса («North Pole»).